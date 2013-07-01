На Луганщині невістка вбила свекруху
10:37, 01 липня 2013Кримінал
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Під час сварки
У Луганській області за підозрою у вбивстві жінки правоохоронці затримали 50-річну невістку. Трагедія сталася 17 травня в одному з сіл Слов’яносербського району.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що затримана в будинку своєї свекрухи під час раптово виниклої сварки заподіяла смертельні тілесні ушкодження господарці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
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