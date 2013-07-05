Захарченко підтвердив інформацію про затримання Шепелєва

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко підтвердив інформацію про затримання в Угорщині колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

”Шепелєв перебував у розшуку. За інформацією, яка надійшла, зараз його затримано на території Угорщини”, - сказав Захарченко.

Відповідаючи на питання про те, в чому звинувачують Шепелєва, міністр сказав: ”Є низка злочинів, які були підставою, щоб оголосити його в розшук”.

Також він повідомив, що питаннями екстрадиції займаються органи прокуратури України і Угорщини.

”Це також технічні питання, вони зараз вирішуються на рівні Генпрокуратури України і Угорщини”, - зазначив міністр МВС.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2013 року в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про оголошення у міжнародний розшук колишнього народного депутата Шепелєва за підозрою у привласненні майна в особливо великих розмірах і замаху на вбивство.

Стосовно Шепелєва було відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, а також ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України.