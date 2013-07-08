В Горлівці працівники ДАІ затримали злодіїв

У Горлівці Донецької області працівники ДАІ затримали зловмисників, які частково розібрали асфальтоукладальник і викрали з нього 43 кг металевих виробів.

Як повідомили УНІАН у відділі ДАІ Горлівського міськуправління міліції, інспекторам сектора з оформлення матеріалів ДТП надійшло повідомлення про скоєння крадіжки металевих виробів з асфальтоукладальника, що знаходився на перетині вулиць Інтернаціональної та ім. Пилипенка.

Прийнявши інформацію про крадіжку, інспектори ДАІ одразу відправилися на місце події і за вказаною адресою виявили двох нетверезих чоловіків з мішком за плечима. Ними виявилися місцеві жителі, 35 і 47 років, які в скоєному зізналися.

В ході огляду їхнього мішка було виявлено і вилучено 43 кг металевих виробів. За даним фактои проводиться перевірка.

