СБУ запропонувала вивести "з тіні" закупівлі держпідприємств

СБУ оцінила збитки від корупції при держзакупівлях у 35-52 млрд грн, що становить 10-15% витрат держбюджету. Щоб повернути прозорість у закупівлі державних підприємств, СБУ запропонувала Кабміну внести низку важливих змін у профільний закон.

Служба безпеки України запропонувала Кабміну зобов'язати держпідприємства, які здійснюють закупівлі за власні кошти, публікувати результати закупівель на державному веб-порталі з питань держзакупівель (tender.me.gov.ua).

Відповідний лист №149 від 11.04.2013 "Про криміналізацію сфери державних закупівель" голова СБУ Олександр Якименко направив на ім'я прем'єр-міністра України Миколи Азарова, його копією володіє ZN.UA.

Як йдеться у листі, "від 50 до 75% бюджетних асигнувань під час процедури держзакупівель освоюється з численними порушеннями. Через корупційні оборудки у сфері держзакупівель збитки становлять 10-15% (35-52,5 млрд грн) видаткової частини держбюджету щорічно".

СБУ виділяє три основні проблемні аспекти проведення держзакупівель.

По-перше, "окремі норми чинного законодавства ще більше сприяють корупційним проявам для заволодіння бюджетними коштами".

Серед них СБУ називає "звільнення значної частини держпідприємств від обов'язкового використання процедур закупівель під час придбання товарів, робіт і послуг". Таке використання є обов'язковим лише при закупівлях, які держпідприємства проводять за бюджетні кошти.

Окрім того, "розширено перелік товарів, робіт і послуг, на які не поширюється дія" профільного закону, скасовано положення про типову форму договору", а порядок проведення перевірок держзакупівель відтепер встановлюється Кабміном, а не Держфінінспекцією України.

По-друге, Держказначейство ввело додаткові процедури для отримання коштів з держбюджету. Зокрема, з вересня 2012 року було запроваджено обов'язкове узгодження платежів зі спецфонду держбюджету регіональними представництвами Міністерства фінансів. Як наслідок, за відсутності погодження не було здійснено оплату вже виконаних договорів. Ці зобов'язання були перенесені як кредиторська заборгованість на 2013 рік.

Нарешті, через перерахування бюджетних коштів наприкінці року "замовники не можуть їх ефективно освоїти, а якість та прозорість проведення держзакупівель істотно знижується".

Для усунення передумов зловживань у сфері держзакупівель СБУ пропонує внести наступні зміни до закону про держзакупівлі:

- зобов'язати держпідприємства оприлюднити результати держзакупівель за власні кошти, а також "під час оцінки замовником пропозицій конкурсних торгів обов'язково перевіряти в учасників наявність власних виробничих потужностей, матеріально-технічної бази, а також кваліфікованих кадрів".

Згідно з дорученням прем'єра Миколи Азарова, АМКУ, МВС, Мінфін і Мінекономрозвитку України надали свою оцінку пропозицій, висунутих СБУ.

Згідно з листом першого заступника голови АМКУ Р.Кузьміна, "Комітет не заперечує проти внесення змін до Закону в частині обов'язків замовників, які здійснюють закупівлі за рахунок власних коштів, оприлюднювати їх результати на веб-порталі з питань держзакупівель". Комітет запропонував МЕРТ провести публічні заходи за участю всіх зацікавлених сторін з метою вироблення узгодженої позиції.

МВС в особі першого заступника міністра В.Дубовика погодилося "в цілому" з пропозиціями СБУ і запропонувало "визначитися з їхнім термінологічним, редакційним і нормотворчим втіленням у вигляді проекту змін до Закону".

Мінфін "підтримав" пропозиції СБУ і висловив готовність взяти участь у роботі над відповідними законопроектами.

Нарешті, перший заступник голови МЕРТ Анатолій Максюта зазначив, що пропозиція СБУ міститься в законопроекті №2207, який був зареєстрований у Верховній Раді в лютому 2013 року опозиційними народними депутатами. Як наголошується в листі Максюти, "зазначений законопроект Мінекономрозвитку підтримало з урахуванням редакційних правок".

Нагадаємо, що закупівлі держпідприємств за власні кошти були виведені з-під дії профільного закону у липні 2012 року голосами Партії регіонів, КПУ і фракції Народної партії Володимира Литвина. Відповідний закон був підписаний Віктором Януковичем, незважаючи на заперечення представників ЄС, громадських організацій та мас медіа України.

Так, в одному з останніх звітів Європейської комісії вказується на стурбованість ЄК прозорість держзакупівель. У своїх рекомендаціях Єврокомісія порадила "зупинити і розгорнути в іншому напрямку регрес, який мав місце у 2012 році у сфері державних закупівель та бюджетної прозорості.

Законопроект №2207 був поданий 6 лютого 2013 року депутатами від трьох опозиційних фракцій - "Батьківщини", "УДАРу" і "Свободи". 16 квітня профільний Комітет з питань економічної політики схвалив документ для розгляду парламентом. Законопроект був внесений до порядку денного Верховної Ради на 22 травня, але його розгляд в цей день так і не відбувся.

Раніше Рахункова палата України підрахувала, що за останні два роки базовий "Закон про державні закупівлі" було змінено 17 разів, що значно спотворило принципи конкуренції та прозорості".

ZN.UA