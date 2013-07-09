Минулої доби під час ДТП в Україні загинуло 14 людей, 153 травмовано
10:25, 09 липня 2013Кримінал
0 0
Зафіксовано 560 ДТП
Упродовж минулої доби до органів внутрішніх справ України надійшло 14999 заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, з них 4620 – з ознаками кримінальних правопорушень.
Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 560 дорожньо-транспортних пригод, в яких 14 осіб загинули та 153 травмовано.
Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter