Минулої доби під час ДТП в Україні загинуло 14 людей, 153 травмовано

Упродовж минулої доби до органів внутрішніх справ України надійшло 14999 заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, з них 4620 – з ознаками кримінальних правопорушень.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 560 дорожньо-транспортних пригод, в яких 14 осіб загинули та 153 травмовано.

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.