П'яний накинувся з сокирою на жінку і розтрощив міліцейське авто

У Знам'янці на Кіровоградщині п'яний 27-річний чоловік мало не зарубав сокирою дружину та дитину.

Потім розлючений чоловік розніс машину правоохоронців.

Міліцію викликали сусіди, бо почули сварку. Не знати, де взялися сили - але чоловік у кайданках спромігся вибити ногами скло та сильно пошкодити салон патрульного автомобіля.

У МВС кажуть, що чоловік намагався травмувати правоохоронців, хапав за форму.

"До даного громадянина було застосовано заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, прийоми рукопашного бою", - розповів інспектор патрульної служби Знам'янського МВ УМВС в Кіровоградській області Артем Береговий.

ТСН

