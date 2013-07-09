П'яний накинувся з сокирою на жінку і розтрощив міліцейське авто
15:42, 09 липня 2013Кримінал
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На Кіровоградщині
У Знам'янці на Кіровоградщині п'яний 27-річний чоловік мало не зарубав сокирою дружину та дитину.
Потім розлючений чоловік розніс машину правоохоронців.
Міліцію викликали сусіди, бо почули сварку. Не знати, де взялися сили - але чоловік у кайданках спромігся вибити ногами скло та сильно пошкодити салон патрульного автомобіля.
У МВС кажуть, що чоловік намагався травмувати правоохоронців, хапав за форму.
"До даного громадянина було застосовано заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, прийоми рукопашного бою", - розповів інспектор патрульної служби Знам'янського МВ УМВС в Кіровоградській області Артем Береговий.
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