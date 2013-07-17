Юнака засудили до довічного ув'язнення за потрійне вбивство

Рокитнівський районний суд Рівненської області засудив до довічного ув’язнення 23-річного чоловіка за вбивство трьох родичів своєї співмешканки.

Як повідомили УНІАН в УГЗ МВС України, доведено, що вбивство трьох людей 23-річний чоловік скоїв з корисливих мотивів. Знаючи про родинні заощадження, молодик заздалегідь спланував злочин. До будинку прийшов 9 березня увечері, попередньо одягнувши маску на обличчя. Чоловік почав вимагати гроші, змінюючи голос, аби рідні не впізнали. Проте, не отримавши бажаного, наніс смертельні ножові поранення 45-річній матері дружини та її батькам — 78-річному дідусеві та 73-річній бабусі. Уже за декілька годин після виявлення тіл загиблих міліціонери затримали зловмисника у Закарпатській області.

На причетність до даного злочину перевірялася дружина підозрюваного. Однак її вину не було доведено.

Суд засудив чоловіка до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте вирок законної сили ще не набрав.

Упродовж 30 днів вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.