За розміщення дитячого атракціону посадовець вимагав 3,5 тис. грн

Правоохоронці на хабарі викрили та затримали начальника відділу споживчого ринку однієї з міськрад Луганської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, посадовець вимагав і отримав 3,5 тис. грн незаконної винагороди від підприємця за дозвіл на розміщення дитячого атракціону в міському парку.

Чиновник був затриманий у момент отримання грошей.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Чиновник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Ведеться досудове розслідування.