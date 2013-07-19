За розміщення дитячого атракціону посадовець вимагав 3,5 тис. грн
Йому загрожує до 10 років ув’язнення
Правоохоронці на хабарі викрили та затримали начальника відділу споживчого ринку однієї з міськрад Луганської області.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, посадовець вимагав і отримав 3,5 тис. грн незаконної винагороди від підприємця за дозвіл на розміщення дитячого атракціону в міському парку.
Чиновник був затриманий у момент отримання грошей.
Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Чиновник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Ведеться досудове розслідування.