На Харківщині жорстоко зарізали 43-річну листоношу і викрали гроші

На Харківщині жорстоко зарізали 43-річну робітницю районного відділення Укрпошти. Саме в цей день вона отримала майже 40 тисяч гривень пенсійних грошей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, цього ж дня працівники міліції Зміївського району вийшли на слід кривавих злочинців, які жорстоко зарізали 43-річну робітницю районного відділення Укрпошти, яка саме в цей день отримала майже 40 тисяч гривень пенсійних грошей, щоб рознести їх людям, але зробити цього не встигла.

Як зазначається у повідомленні, 16 липня до чергової частини Зміївського райвідділу міліції зателефонував 52-річний мешканець селища Борова. Чоловік повідомив, що в 1500 метрах від села Водяне біля дороги лежить закривавлений труп жінки.

Працівниками слідчо-оперативної групи, які терміново прибули на виклик, під час огляду місця події було встановлено, що поштарка загинула від ножового поранення. Невідомі зловмисники напали на жінку, яка їхала на велосипеді, зарізали її та викрали сумку з грошима, що призначалися для виплат пенсій.

"Протягом декількох годин правоохоронці проводили кропітку роботу по встановленню осіб, причетних до скоєння жахливого вбивства, - розповідає заступник начальника ГУМВС України в Харківській області – начальник кримінальної міліції полковник міліції Ігор Сенчук. Працівники міліції пройшли по маршруту, яким пересувалася загибла жінка та опитали місцевих мешканців в надії знайти хоч якусь зачіпку, що допоможе розкрити тяжкий злочин".

В результаті було встановлено, що вбивство скоїли раніше судимий 38-річний житель району зі своєю 31-річною співмешканкою. Зловмисники одразу після вчинення злочину намагалися сховатися в іншому регіоні та терміново вирушили до Запорізької області. Саме там працівники харківської міліції спільно зі своїми колегами із Запоріжжя затримали кримінальну парочку.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст. 115 (вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.