Ветерани МВС пікетують телеканал „Інтер”

19 липня біля приміщення телеканалу "Інтер" по вулиці Дмитрівській, 30 відбувається акція протесту „проти однобокого висвітлення головним каналом країни діяльності міліції”.

Як повідомили УНІАН в Асоціації ветеранів МВС України, яка виступила ініціатором протестної акції, участь в пікетуванні приймає близько 150 колишніх співробітників та ветеранів органів внутрішніх справ.

Учасники акції використовують гасла: „Досить ганьбити міліцію!”; „ІНТЕР – це телеканал, а не інтердівчинка”.

Як зазначили присутні на акції ветерани міліції „їх обурює однобоке висвітлення діяльності органів внутрішніх справ та подій, які відбулися останнім часом за участі працівників міліції”.

За їх словами, вони вимагають від керівництва телеканалу „об‘єктивно висвітлювати процеси, які відбуваються в міліції».

Учасники пікетування мають намір передати свої вимоги керівництву телеканалу.