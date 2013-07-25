У Чернівцях відкрили Єдиний дозвільний центр УМВС

У Чернівцях керівник обласного управління міліції Олександр Демидов урочисто відкрив Єдиний дозвільний центр з надання адміністративних послуг населенню.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, центр працюватиме за принципом «Єдиного вікна». Тут будуть надаватися послуги Державної служби охорони, Управління Державтоінспекції та Сектору дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду Управління громадської безпеки УМВС. Центр розташований на території УДАІ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: місто Чернівці, вулиця Заводська, 22.

Під час свого виступу на відкритті центру, начальник УМВС України в Чернівецькій області Олександр Демидов зазначив: «Сподіваюсь, зовсім скоро, буковинці дадуть позитивну оцінку роботі центру. Адже відтепер вони зможуть прийти в одне приміщення, де будуть надаватись необхідні послуги. Це дасть можливість зекономити час на отримання дозволів, довідок та інших документів. Впевнений, що відкриття центру - це величезний крок у бік прогресу та лібералізації роботи міліції».



Фото: МВС України

У центрі будуть надаватись ряд адміністративних послуг, зокрема:

- отримання, придбання, перереєстрація зброї, продовження терміну її зберігання;

- реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів;

- отримання державних номерних знаків та посвідчення водія;

- отримання дозволів на перевезення небезпечних вантажів;

- отримання безкоштовної кваліфікованої консультації з питань організації охорони, безпеки життя і майна громадян;

- оформлення замовлення на охорону квартир та приміщень.

Також громадяни будуть мати можливість ознайомитися із переліком документів необхідних для отримання інших послуг, які відносяться до компетенції УМВС.

Начальник УДАІ УМВС області Ігор Доголіч розповів про діяльність підрозділу, ознайомив із роботою чергової частини УДАІ та запросив журналістів оглянути спецтехніку, яка допомагає співробітникам УДАІ забезпечувати безпеку дорожнього руху на автошляхах краю.