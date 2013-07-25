Пенсіонер газовим ключем убив свого сина

У місті Бердянську Запорізької області в результаті проведення слідчих дій за підозрою у вбивстві затримали 73-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 24 липня в квартирі за місцем проживання під час раптово виниклої сварки газовим ключем убив свого 41-річного безробітного сина.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Ведеться слідство.