Пенсіонер газовим ключем убив свого сина
10:21, 25 липня 2013Кримінал
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Під час сварки
У місті Бердянську Запорізької області в результаті проведення слідчих дій за підозрою у вбивстві затримали 73-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 24 липня в квартирі за місцем проживання під час раптово виниклої сварки газовим ключем убив свого 41-річного безробітного сина.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Ведеться слідство.
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