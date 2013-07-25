На Луганщині голова сільради вимагав 25 тис. грн хабара
10:43, 25 липня 2013Кримінал
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Гроші вимагав у підприємця
У Луганській області затримано голову однієї із сільських рад Краснодонського району під час отримання 25 тис. грн. хабара.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, голова сільради вимагав та отримав хабар від приватного підприємця за укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення.
Хабарника затримано.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
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