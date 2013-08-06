Охоронець диско-бару смертельно травмував іноземця

У місті Рівному за підозрою у вбивстві 29-річного іноземця, правоохоронці затримали 24-річного українця, охоронця диско-бару.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що 3 серпня затриманий в одному із диско-барів міста, під час раптово виниклої сварки, штовхнув 29-річного іноземного громадянина, який впав та вдарився головою. Від отриманої травми іноземець помер у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.119 КК України (убивство через необережність).

Українцю загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.