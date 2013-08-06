На Луганщині ГУБОЗ затримав організовану злочинну групу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, трохи більше, ніж за один місяць, учасники організованої злочинної групи скоїли 6 розбійних нападів на мешканців міст Ровеньки та Свердловська Луганської області.

Заради наживи зловмисники наносили потерпілим тілесні ушкодження, небезпечні для їх життя та здоров’я. Спільники діяли у нічний час, здебільшого на вулицях, хоча іноді грабували потерпілих, проникаючи до їхніх домівок. Для більшого залякування вони використовували ще й мисливську рушницю.

Як встановили працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю до угруповання входило троє чоловіків. Один з них раніше вже мав проблеми із законом і був засуджений за крадіжку та умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі всі учасники ОЗГ заарештовані, невдовзі розпочнеться розгляд їх справи у суді. Кримінальникам загрожує розбавлення волі строком до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.