Представники МВС провели прийом громадян у 20 регіонах України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці прийняли більше 760 людей, від яких отримали понад 670 письмових звернень, а за усними – надали ґрунтовні відповіді.

Найбільш активно зверталися до представників МВС жителі Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Закарпатської та Полтавської областей.

У більш ніж 180 зверненнях громадян порушувалися питання організації досудового розслідування кримінальних проваджень. Крім того, цікавили соціальні питання, дехто скаржився на неправомірні, на їх думку, дії працівників міліції, майже 40 громадян висловили подяку правоохоронцям. До того ж, надійшло 90 звернень з питань, що не пов’язані з діяльністю ОВС.

Керівництво МВС також брало участь у прийомах.

Віталій Захарченко, як куратор Київщини від Кабміну, здійснював прийом у місті Біла Церква. Перший заступник Міністра Віктор Дубовик – зустрічався з громадянами у Донецькій області, заступник Міністра – керівник апарату Сергій Лекарь – відвідав Івано-Франківщину, а Віктор Ратушняк поспілкувався із жителями м. Немирів Вінницької області.

Крім того, на Херсонщині у місті Гола Пристань відбувся захід під назвою «Міліція назустріч людям». Особливість його полягала у тому, що громадяни мали змогу не лише потрапити на прийом до міліцейського керівництва, але й наживо поспілкуватися з працівниками райвідділу та обласного управління міліції.

Як зазначається у повідомленні, подібні прийоми громадян відбудуться й в інших регіонах України.