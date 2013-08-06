Зменшилася кількість дітей позбавлених волі

Кількість дітей, які відбувають покарання у виховних колоніях та утримуються в СІЗО, зменшується. Про це йдеться у звіті Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Зокрема, Уповноважений Президента наводить статистику, згідно з якою у 2010 році у виховних колоніях відбувало покарання 1499 дітей, у СІЗО утримувалось 976 дітей. «Станом на 1 липня 2013 року кількість дітей, які відбувають покарання у виховних колоніях, зменшилась до 1135, дітей, які очікують на рішення суду в СІЗО - до 339», - повідомив Павленко.

За його словами, кількість виховних колоній для дітей в Україні також скоротилась – з 12 до 8. При цьому Уповноважений Президента підтримав рішення Державної пенітенціарної служби про закриття до кінця 2013 року Бережанської та Самбірської виховних колоній. «Названі виховні колонії вже не наповнюються, готуються відповідні документи про припинення діяльності цих установ в якості виховних колоній та подальшого використання майнових комплексів, у яких вони розташовані», - зазначив Павленко.

За його словами, зменшення кількості дітей, які утримуються в місцях позбавлення волі, вдалось досягти з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу, запровадженням спеціалізації слідчих та суддів, уповноважених на розслідування та розгляд справ за участю дітей, першочерговість розгляду їх справ, залучення законних представників дітей на всіх стадіях кримінального процесу, обмеження застосування тримання під вартою до неповнолітніх, йдеться у звіті.

«Гуманізація Кримінального процесуального кодексу має відбуватися одночасно з напрацюванням нових форм соціальної роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом. Замість покарань під виглядом позбавлення волі більш дієвим буде застосування ширшого спектру заходів виховного характеру до дітей, які скоїли кримінальні правопорушення, крім умисних тяжких та особливо тяжких злочинів. При цьому соціальною роботою повинна бути охоплена і сім’я дитини, яка скоїла злочин», - акцентував увагу Уповноважений з прав дитини.

Для цього, йдеться у звіті, необхідно запровадити практику міжвідомчої співпраці всіх причетних до дитини в конфлікті з законом державних структур: Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України, Державної пенітенціарної служби України, Кримінально-виконавчої інспекції України.

«В контексті положень нового КПК необхідно переглянути практику роботи структур Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України та удосконалити її в частині конкретних методик виховної роботи з дитиною, яка перебуває у конфлікті з законом», - зазначив Павленко. Також, за його словами, необхідно розробити та запровадити сучасні методики роботи міліції з дітьми, спрямовані на профілактику правопорушень серед дітей, навчання працівників міліції формам і методам цієї роботи на постійній основі, розробити та впровадити плани індивідуально-виховної роботи з дітьми, звільненими від відбування кримінального покарання з випробуванням або умовно-достроково, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції.

З цією метою розпочата підготовка пропозицій змін до Кримінального кодексу України, зазначив Уповноважений Президента.

«На виконання доручення Президента України спільно з Міністерством внутрішніх справ України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уповноважених органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей», в якому передбачається посилення відповідальності міліції щодо попередження та профілактики дитячої злочинності, недопущення порушення прав дітей, які вчинили злочин, стали жертвами чи свідками злочину», - повідомив Павленко.