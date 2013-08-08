Міліціонер врятував чоловіка, який хотів вчинити акт самоспалення

У Скадовську (Херсонська область) співробітник «Грифону» врятував 73-річного пенсіонера, який намагався вчинити акт самоспалення біля будівлі районного суду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, сьогодні вранці працівник спецпідрозділу судової міліції «Грифон», побачивши чоловіка, що горить, миттєво зреагував, і погасив полум‘я за допомогою вогнегасника.

Дільничний інспектор міліції, який у цей час перебував у приміщенні суду, зателефонував до лікарні і райвідділу, і повідомив про подію.

Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Скадовської райлікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група райвідділу міліції.

Причини і обставини невдалого самогубства з`ясовуються.