Міліціонер врятував чоловіка, який хотів вчинити акт самоспалення
У Херсонській області
У Скадовську (Херсонська область) співробітник «Грифону» врятував 73-річного пенсіонера, який намагався вчинити акт самоспалення біля будівлі районного суду.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, сьогодні вранці працівник спецпідрозділу судової міліції «Грифон», побачивши чоловіка, що горить, миттєво зреагував, і погасив полум‘я за допомогою вогнегасника.
Дільничний інспектор міліції, який у цей час перебував у приміщенні суду, зателефонував до лікарні і райвідділу, і повідомив про подію.
Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Скадовської райлікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група райвідділу міліції.
Причини і обставини невдалого самогубства з`ясовуються.