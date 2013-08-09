У київському гаражі розливали брендову горілку

Підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних виробів виявили в місті Києві співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

Організував незаконне виробництво 40-річний житель столиці. Не будучи суб`єктом господарювання, чоловік розливав горілку відомої марки в гаражі одного з кооперативів столиці. До виробництва залучив кількох найманих робітників.

Сумнівний алкоголь збували на місцевих ринках та за місцем його виготовлення. Правоохоронцями з незаконного обігу було вилучено понад 100 літрів спирту та майже 1000 пляшок готової продукції - всього на суму понад 25 тис грн. Стосовно «підприємця» та його спільників відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених щонайменше двома статтями Кримінального кодексу України.

Окрім того на місці було вилучено обладнання, яке забезпечує виробництво та марки акцизного податку на алкогольні напої у загальній кількості понад 15 тисяч.

Наразі призначено експертні та лабораторні дослідження вилученого знаряддя та сировини на предмет її загрози для життя і здоров`я людей.