Жінка на три дні залишила вдома саму однорічну дитину

У Ромнах Сумської області правоохоронці знайшли однорічну дитину, яку покинула мати. Хлопчик три дні був сам в будинку. Його «любляча» матуся з’явилась, коли сином вже опікувались міліціонери та медики.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Сумській області.

До міліції звернулась місцева жителька та повідомила, що декілька годин поспіль вона чує плач дитини з сусіднього будинку. Коли на місце прибули правоохоронці, вони знайшли однорічного хлопчика. Сусідка розповіла, що його мати веде розгульний спосіб життя і з вечора вона її не бачила. Правоохоронці доправили дитину до дитячого відділення районної лікарні, а самі взялись за пошуки його матусі.

«Тільки з початку цього року до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення щодо аморальної поведінки 26-річної жінки в сім’ї та побуті, - розповідає начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС області Олег Нетудихаткін. – Співробітники неодноразово проводили профілактичну бесіду з нею, але висновків вона так і не зробила».

Цього разу жінка приїхала в Ромни (сама тимчасово мешкає в Тростянці), щоб оформити якісь документи. Але так загулялась, що забула і про документи, і про дитину. Згадала лише через три дні та з’явилась до лікарні, щоб поцікавитись, чи не доставляли її сина. Про це медики повідомили до кримінальної міліції у справах дітей. Правоохоронці запитали у «люблячої» матусі, чому на такий тривалий час покинула дитину і не цікавилась, чи все добре. Жінка відповіла: «В мене є особисте життя? Є! Ось ним і займалась».

Сьогодні вже пройшло засідання опікунської ради. Рішення комісії та правоохоронців було одноголосним – позбавити матусю батьківських прав. Хлопчика тимчасово передали його батькові, який проживає окремо від жінки. Матеріали справи передані до суду і саме він буде вирішувати подальшу долю дитини.