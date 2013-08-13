На Київщині спалили посіви конопель на 3 млн грн

Співробітники УБНОН Київської області виявили і спалили посіви конопель на 3 млн грн. Плантацію виявили поблизу села Кощіївка Фастівського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління МВС у Київській області.

Як повідомив співробітник УБНОН ГУМВС України в Київській області Дмитро Петрушкевич, за останні п’ять років це один з найбільших виявлених посівів конопель на Київщині. За попередніми підрахунками, приблизна вартість знищених конопель на чорному ринку становить близько 3 мільйонів гривень.

У міліції нагадали, що незаконний посів маку чи конопель відповідно до ст. 310 Кримінального кодексу України карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 850 грн), або арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі строком до 3 років.

Якщо ж кількість вирощених рослин маку чи конопель перевищує 500 рослин, то неминуче позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.