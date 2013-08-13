Уповноважений уряду в справах ЄСПЛ подав у відставку - Лукаш

Уповноважений Кабінету міністрів у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький подав у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам на брифінгу міністр юстиції Олена Лукаш.

Відповідаючи на запитання стосовно причин звільнення? міністр зауважила: «Так, з особистих (причин - УНІАН)».

При цьому Лукаш додала, що кандидатури на посаду Урядового уповноваженого будуть названі пізніше. «Імена його можливих наступників будуть повідомлені пізніше», - сказала Лукаш.

Як повідомляв УНІАН, Назара Кульчицького було призначено Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини 25 квітня 2012 року.

На момент призначення Кульчицький працював керівником Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (Секретаріат є структурним підрозділом Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції).

Кульчицький закінчив Львівський національний університет ім.Івана Франка за спеціальностями міжнародник-юрист та правознавство (юрист).

Посада Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини звільнилася 24 квітня 2012 року в результаті обрання Валерії Лутковської Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

*** Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою, на яку Кабінетом міністрів України покладено повноваження щодо забезпечення представництва під час розгляду справ про порушення положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в Європейській Комісії з прав людини та Європейському Суді з прав людини.

Урядовим уповноваженим призначається особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як 10 років та володіє однією з офіційних мов Ради Європи.