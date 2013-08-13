У Києві ДАІ виявила 800 порушень законодавства перевізниками

У Києві під час перевірок пасажироперевізників у рамках профілактичних заходів ”Перевізник-2013”, які тривали майже місяць, починаючи з 16 липня, інспектори ДАІ оглянули понад 2 тис. автобусів і виявили більше 800 випадків порушення законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Управління ДАІ Києва, ”через порушення правил перевезень і поганий технічний стан інспектори ДАІ виявили 168 технічно несправних автобусів, а 37 взагалі зняли з маршрутів.

Найпоширеніші порушення - несправні зовнішні світлові прилади (61), рульове управління (20), невідповідність (несправність) шин та коліс – 44, встановлення додаткових місць для сидіння - 24”.

Працівниками ДАІ лише за останній місяць задокументовано понад 800 порушень законодавства, допущених водіями автобусів.

”Найбільш численні порушення - це перевищення встановленої швидкості руху (59 випадків), перевезення пасажирів понад встановлену кількість (56), порушення правил зупинки і стоянки (8). А відхилення від визначеного маршруту руху взагалі розповсюджений вид порушення, які допускають водії, які перевозять пасажирів. Виявлено 393 факти”, - йдеться у повідомленні.

За цей час було перевірено 32 суб’єкти господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів автотранспортом на підставі виданих ліцензій.

На керівників підприємств складено 40 адміністративних протоколів. Видано 44 приписи посадовим особам автогосподарств щодо усунення виявлених недоліків.