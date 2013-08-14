Міліція розслідує масове отруєння людей на Житомирщині

Якщо масове отруєння на весіллі у Немиринцях Ружинського району Житомирської області матиме тяжкі наслідки, винні в отруєнні людей нестимуть кримінальну відповідальність аж до позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Житомирі повідомив т. в. о. начальника УМВС України у Житомирській області Василь Дячук.

При цьому Дячук зазначив, що зараз міліція вилучила велику кількість продуктів, які готувалися для весілля і з’ясовує точну причину отруєння.

Також триває розслідування кримінального провадження.

«Зараз ми постійно отримуємо інформацію про хворих, кількість їх постійно зростає, порушено провадження, відібрані зразки продуктів, на місці працювала також і ветеринарна міліція, призначена експертиза, вилучено чимало продуктів», - сказав Дячук.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 годину 14 серпня на Житомирщині кількість госпіталізованих із отруєнням після весілля у селі Немиринці Ружинського району зросла до 52 осіб, з них 12 - діти.

Перші хворі з отруєнням після весілля у селі Немиринцях Ружинського району почали надходити до лікарні вночі 12 серпня.

Постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування. Всього на святі було близько 200 осіб.

В усіх госпіталізованих симптоми однакові - температура до 40°C, головний біль, біль у попереку, діарея. Стан потерпілих - середньої тяжкості.

У місці спалаху інфекції працюють спеціалісти санепідслужби, які мають встановити джерело зараження.

Правоохоронці розслідують кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.