Мельника розшукують на території 190 країн – членів Інтерполу

На виконання запиту Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та на підставі рішення Печерського районного суду столиці щодо дозволу на затримання Петра Мельника, Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

Про це повідомляє офіційний сайт МВС України, зазначаючи, що Мельника розшукують на території 190 країн – членів Інтреполу.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня ц. р. на підставі рішення Печерського районного суду міста Києва щодо дозволу на затримання підозрюваного колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, його було оголошено у міждержавний розшук.

МВС України зазначbло, що відповідні відомості внесені до баз даних та направлені до країн СНД.

Нагадаємо, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою.

З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.