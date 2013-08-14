В Україні 9 - 14 грудня відбудеться Всеукраїнський тиждень права

Міністерство юстиції України проведе Всеукраїнський тиждень права з 9 по 14 грудня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Коментуючи це рішення, міністр юстиції України Олена Лукаш зауважила, що правова освіта у нашій країні перебуває на низькому рівні - люди не знають своїх прав і не вміють їх відстоювати.

«Разом з тим усвідомлення своїх прав та вміння ними користуватись є невід’ємною частиною якісного життя. Ми будемо виправляти ситуацію і для цього плануємо ряд заходів, серед яких – проведення Всеукраїнського тижня права», - додала Лукаш.

Під час проведення Всеукраїнського тижня права у навчальних закладах відбудеться Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. Тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру буде проведено також у закладах культури, військових частинах, на підприємствах і установах. Через мережу громадських приймалень та юридичних клінік буде надано безоплатну первинну правову допомогу населенню з питань реалізації і захисту прав людини. Заплановано науково-практичні конференції, круглі столи, дискусії, майстер-класи провідних юристів на тему захисту прав людини, правові конкурси, турніри, лекції, книжкові виставки, презентація видань про права людини.

«Окрім підвищення загального рівня правової культури, в ході Всеукраїнського тижня права ми будемо акцентувати увагу ще й на повазі до прав та свобод людини з боку посадових осіб і працівників органів державної влади та місцевого самоврядування», - зазначила Лукаш.

Одним із основних заходів Всеукраїнського тижня права стане виставка-форум «Правники – суспільству», яку організовує Міністерство юстиції спільно з Координаційною радою молодих юристів України. Ідея виставки-форуму - залучити адвокатів, юридичні компанії, громадські об’єднання, юридичні клініки до надання безоплатної первинної правової допомоги. Свої консультації надаватимуть також і представники структурних підрозділів апарату Мін’юсту.