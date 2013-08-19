На Хмельниччині в заповіднику затримали браконьєра

Мисливця, який незаконно полював на території орнітологічного замовника, що належить до природно-заповідного фонду України, затримали правоохоронці Хмельниччини.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Минулих вихідних правоохоронці здійснювали об’їзд угідь в межах Летичівського району. На території одного з державних орнітологічних замовників міліціонери затримали 39-річного мисливця, який полював на пернатих у забороненому місці. Більше того, з‘ясувалося, що чоловік вийшов на полювання із незареєстрованою гладкоствольною рушницею 16-го калібру.

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 статті 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання на об‘єктах природно-заповідного фонду).

Згідно санкції цієї статті мисливцеві загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.

Працівники міліції також з’ясовують, де чоловік взяв незареєстровану рушницю.