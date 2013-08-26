У Дніпропетровську відкрили оновлений музей Народної міліції

У Дніпропетровську урочисто відкрили Народний музей історії та бойової слави міліції. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Начальник ГУМВС України в Дніпропетровській області генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко урочисто перерізав червону стрічку та оголосив музей відкритим для відвідувачів.

Цікаво, міліцейський музей було створено 10 листопада 1975 року за ініціативи начальника УВС Дніпропетровської області генерал-полковника внутрішньої служби Івана Гладуша. Він розміщувався по вул. Артема 5, у клубі Управління внутрішніх справ. У 1977 році Колегія Міністерства культури УРСР присвоїла музею почесне звання – «Народний».

За ці роки приміщення музею прийшло в аварійний та неналежний санітарний стан. Тому для збереження історичної спадщини дніпропетровської міліції, керівництво Головного управління прийняло рішення створити музей в адміністративній будівлі обласної міліції. Сьогодні у музеї зібрано близько 4 тисяч експонатів. Це фотокартки, документи, особисті речі, зброя, фронтові та трудові нагороди, особисті колекції працівників міліції, починаючи з 20-х років минулого століття.



Фото: МВС України

Частими гостями у музеї є працівники міліції, члени їх сімей, курсанти університету внутрішніх справ, студентів вузів, школярі та інші небайдужі до історії міліції громадяни.

Вже стало традицією, що молоді працівники міліції у перший день служби обов’язково відвідують музей.