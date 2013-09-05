Посадовці збирали данину з усіх продовольчих ринків Києва

Працівники столичного УБОЗу викрили злочинну схему, налагоджену службовими особами Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Зловмисники діяли на всіх ринках Києва.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, посадовці щоденно вимагали та одержували від підприємців, що займалися торгівлею м’яса, гроші за надання їм дозвільних документів на реалізацію товару. За місяць такий бізнес приносив організатору близько 600 тис. грн.

Колосальні надприбутки організатор та учасники злочинної групи отримували за рахунок створеної цілої системи поборів. Кошти надходили з понад 35 продовольчих ринків міста Києва та збиралися на місцях працівниками ветеринарних лабораторій.

Продавці м'яса на ринку, окрім обов’язкових довідок та платежів, мусили ще давати додатково по 100 гривень за кожну тушу м’яса, а в разі відсутності необхідних ветеринарних довідок ціна могла зрости до 500 гривень.

Той, хто відмовлявся сплачувати - права на торгівлю не мав.

Діяльність корумпованої злочинної спільноти припинили оперативники столичного УБОЗ спільно зі слідчими міліції та співробітниками прокуратури. Наразі задокументовано більше 20 епізодів злочинної діяльності фігурантів.

Проведено ряд обшуків, у ході яких вилучено близько 300 тисяч гривень, отриманих незаконним шляхом.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

Двох спільників, у тому числі організатора, вже затримано в порядку ст. 208 КПК України, відносно інших питання про обрання міри запобіжного заходу ще вирішується.