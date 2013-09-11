В ДАІ закінчуються номерні знаки, бо українці масово купують авто
Номери не встигають випускати
Через те, що українці почали масово купувати автомобілі, в ДАІ скаржаться – не вистачає номерних знаків. Закон про утилізаційний збір змусив людей пришвидшити свої плани щодо купівлі авто, пишуть Вести.
"Вже півтора тижні їжджу з тимчасовими номерами - в МРЕВ немає постійних. Кажуть, що через підвищений попит їх не встигають випускати", - написав на автофорумі користувач Сергій.
У ДАІ погоджуються – проблема є.
"Номери не встигають випускати і привозити", - повідомив старший інспектор прес-служби ДАІ України Олександр Нечаюк.
Але він запевнив – скоро номери мають з'явитися.
Нагадаємо, що утилізаційний збір не змусив українців купувати вітчизняні автомобілі. У липні 2013 року динаміка продажів автомобілів скоротилася на 15,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.