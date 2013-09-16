У Харкові знайшли хлопчика із Житомирщини, який втік із дому

У Харкові працівники міліції знайшли хлопчика із Житомирщини, який втік із дому три тижні тому.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, 13-річного хлопця без супроводу дорослих виявили у головному залі вокзалу Харків-Пасажирський наприкінці минулого тижня.

Міліціонери з’ясували, що підліток більше трьох тижнів тому самовільно залишив домівку в одному з сіл на Житомирщині й наразі його розшукують рідні. Свої дії неповнолітній пояснив тим, що в школі в нього склалися неприязні стосунки з однолітками.

Спочатку хлопець доїхав з села автобусом до Житомира, а потім до Києва. Звідти дістатися до Харкова йому допоміг далекобійник. Далі він планував поїхати до Москви.

За словами начальника сектору кримінальної міліції у справах дітей лінійного відділу на ст. Харків-Пасажирський капітана міліції Ігора Склярова, на даний час хлопчик переданий ініціатору розшуку для подальшого з’ясування всіх обставин.