На Полтавщині вилучили конопель на 1 млн грн

Правоохоронці Полтавщини в селі Коптів Миргородського району в домогосподарстві 30-річного селянина вилучили близько 500 зелених насаджень рослин конопель загальною вагою понад 525 кг.

«Також у приміщенні сараю правоохоронці знайшли 470 сухих стебел рослин конопель загальною вагою понад 30 кг, а в будинку – дві трилітрові скляні банки з насінням коноплі «нового врожаю». Вартість вилученого дурману, за цінами «чорного ринку», становить близько півмільйона гривень», ¬зазначив начальник УМВС України в Полтавській області генерал-майор міліції Едуард Федосов.

Також були виявлені та вилучені і пляшки з рідкими мінеральними добривами, якими молодик підживлював коноплі для покращення їх росту. Всі вилучені речові докази направлені на експертне дослідження до НДЕКЦ при УМВС Полтавщини.

Зі слів непрацюючого господаря «конопляної плантації», виростив він та доглядав за рослинами конопель з однією метою - отримати якісну сировину для виготовлення наркотичного засобу – «марихуани», яку вже протягом кількох років постійно вживає шляхом куріння.

Наразі слідчим Миргородського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за статтями 309 та 310 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання наркотиків в особливо великих розмірах, а також незаконний посів та вирощування рослин конопель в кількості п’ятдесят і більше рослин), санкція яких передбачає позбавлення волі відповідно на строк від п’яти до восьми років та від трьох до семи років.