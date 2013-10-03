У МВС розповіли, чому затримали Тетяну Чорновол

Громадську активістку Тетяну Чорновол було затримано за хуліганські дії, які порушували громадський порядок під час мітингу під Київрадою. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив заступник начальника Слідчого управління ГУ МВС України в Києві Олег Шеремет.

«Дії, які відбувалися з її сторони, вони порушували громадський порядок. У зв’язку з цим, представники міліції затримали, було складено адмінпротокол по дрібному хуліганству по статті 173, і її було відпущено. У разі, якщо є якісь неправомірні дії працівників міліції – це можна оскаржити в прокуратурі», - заявив Шеремет.

Як повідомляв УНІАН, під час подій біля КМДА постраждали четверо міліціонерів.