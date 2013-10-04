За фактом інциденту на Сумщині відкрито кримінальні провадження

Для розслідування інциденту у прикордонному пункті пропуску «Бачівськ» на кордоні в Сумській області створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли провідні спеціалісти МВС, СБУ та прокуратури.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області.

Експерти-криміналісти та працівники вибухотехнічної служби проводять огляд місця події.

За фактом інциденту міліція відкрила кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст.15, 115 п.5 (замах на вбивство), ст.201 (контрабанда), ст.358 (підроблення документів, використання підроблених документів), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Як повідомлялося, сьогодні близько першої години ночі на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Бачівськ» з території Російської Федерації для проходження митного контролю в’їхав автомобіль марки «Мерседес-Віто», в якому, крім водія, знаходилось ще чотири пасажири.

Один з них пред’явив прикордонникам чужий паспорт. Під час проведення співбесіди в кабіні паспортного контролю зазначений громадянин підірвав себе, в наслідок чого загинув на місці події.

Два інспектора Державної прикордонної служби отримали тяжкі поранення. Постраждалі були доставлені до хірургічного відділення Глухівської центральної районної лікарні.