Державтоінспекція закликає водіїв бути уважними та обережними в умовах осінньої негоди.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Управління ДАІ м. Києва.

«Ранні сутінки, дощ - все це значною мірою ускладнює життя учасникам дорожнього руху. Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинитися і пропустити людей, які переходять дорогу. З настанням осіннього періоду на дорогах столиці збільшується кількість нещасних випадків з пішоходами. Одна з головних причин цього – водії не можуть вчасно помітити людину на дорозі», - сказано у зверненні.

Щоб вберегтися від потрапляння в ДТП, Державтоінспекція радить пішоходам мати на одязі світлоповертаючі елементи.

Цей простий і водночас надійний спосіб зменшує ризик потрапити під колеса. Особливо важливо забезпечити таким атрибутом дітей.

Також Державтоінспекція звертає увагу водіїв на особливості керування транспортними засобами в умовах мряки, дощу, снігу тощо. ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до втрати контролю над автомобілем.