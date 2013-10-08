Сьогодні юристи святкують професійне свято



Сьогодні, 8 жовтня, юристи святкують своє професійне свято.

Юристів з професійним святом привітав Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

„Шановні колеги! Колегія Міністерства внутрішніх справ та я особисто щиро вітаємо весь особовий склад з нагоди свята – Дня юриста. Це свято людей, які своїм словом і ділом мають стверджувати недоторканність конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів. Зі здобуттям незалежності Українською державою професія юриста стає все більш вагомою та необхідною. Сьогодні немає такої сфери діяльності, державного органу чи підприємства, які б обходилися без консультації юриста. Щодня до правників за порадою і допомогою звертаються тисячі громадян. Захист конституційного устрою країни, забезпечення прав свобод кожного громадянина, боротьба зі злочинністю та забезпечення громадського порядку – основна задача величезної когорти правознавців, ім’я яким – працівники органів внутрішніх справ. Щиро переконаний, що високий професіоналізм та усвідомлене почуття відповідальності допоможуть вам здобути ще більшу повагу Українського народу, підвищити його довіру до вашої діяльності. Цього святкового дня зичимо вам здоров’я, добробуту, щастя, удачі, життєвої наснаги та нових здобутків у професійній діяльності в ім’я процвітання нашої України!”, - йдеться у тексті привітання В.Захарченка розміщеному на сайті МВС України.

