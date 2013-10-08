Захарченко взяв участь у засіданні міністрів внутрішніх справ країн ЄС

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко взяв участь у засіданні міністрів юстиції та внутрішніх справ, яке відбулося вперше у форматі «ЄС – країни-учасниці політики «Східного партнерства» у Люксембурзі. Захід відбувся під спільним головуванням Литви та Європейської комісії.





Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час засідання були обговорені питання боротьби з корупцією, організованою злочинністю, кіберзлочинністю, а також щодо врегулювання міграційних процесів.

В рамках роботи засідання Віталій Захарченко провів низку двосторонніх зустрічей. Серед них неабияке значення для української сторони мала зустріч з Комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Сесілією Мальмстрьом. Зокрема, сторони обговорили підготовку до Вільнюського саміту «Східного партнерства» в контексті забезпечення підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Окремо зупинилися на виконанні Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України та забезпечення переходу нашої держави до другої фази виконання цього Плану вже найближчим часом.



Фото: МВС України

За підсумками засідання була ухвалена спільна декларація. Загалом у заході взяли участь представники 28-ми держав-членів ЄС та 6-ти країн «Східного партнерства».