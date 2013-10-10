На Сумщині батько ґвалтував трьох доньок

На Сумщині багатодітного батька підозрюють у розбещенні трьох доньок. Звинувачення ґрунтуються лише на свідченнях дівчат - 12-річної рідної дочки та двох її зведених сестер. Про насилля в родині вони розповіли правоохоронцям тільки після смерті матері.

«Почалося все з мене, а закінчилося його рідною дочкою. У нас дві нерідних, а молодша рідна йому", - розповіла постраждала Ірина.

Тоді їй було 8 років. Найжахливіше, каже дівчина, що мати про все знала, але мовчала.

"Перший раз мама це почула, мама якраз була в літній кухні, вона це почула. Правда, мама зі мною два дні не балакала, на нього сильно накричала, теж не балакала", - додала дівчина.

У 16 років Ірина втекла з дому, її знайшли правоохоронці, яким вона усе розповіла. Утім, кримінальну справу тоді не порушили, тому що мати забрала заяву та пообіцяла все владнати. Міліція обмежилась попередженням.

"Попередили його, щоб на певну відстань до мене не підходив. Але це протривало тиждень, і все почалося знову", - нарікає дівчина.

Про те, що від батька постійно страждали і її молодші сестри, Ірина дізналася тільки після смерті матері.

"Менша донька потрапила до лікарні з психічним розладом здоров'я. В райвідділі вона зізналася, що батько був в стані алкогольного сп'яніння, приходив вночі до них і розбещував", - повідомив дільничний інспектор Олексій Біліченко.

Сусіди у таке не надто вірять, проте, кажуть, що перед смертю мати звернулася до них та до сільради, щоб дітей взяли під опіку.

Люди підозрюють, що відхилення у чоловіка почалися після травми голови.

"Батько дівчат зізнається у вчиненому, але питання про його затримання поки що не вирішувалось. У зв'язку з тим, що збираються докази, проводиться слідство", - повідомила заступник керівника слідчого відділу Білопільського РВ міліції Алла Усенко.

Тим часом найменша 12-річна дівчина зараз в інтернаті, 14-річна - під опікою, а старша виїхала з села. Родина розпалася.

"Я б хотіла, щоб посадили, щоб просто думав, що робив, бо все ж таки дівчата малі - в них травма. Просто при живому батьку молодша сестра, вважай, сиротою зосталась. Важко дуже", - каже Ірина.

За фактом розбещення неповнолітніх відкрили кримінальне провадження, а чоловіка поки що відпустили.

Нині чоловік їздить по інших селах у пошуках роботи та нової родини.

ТСН