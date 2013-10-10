У Львові затримано чоловіка, який обікрав німецького журналіста

У Львові затримано двічі судимого 33-річного місцевого жителя, який 4 жовтня вкрав у німецького журналіста фотоапарат, кілька об’єктивів та інші цінні речі на суму 5 тис. євро.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Львівській області, за словами журналіста, апаратуру в нього викрали з передпокою готелю, де він зупинився. Залишивши без нагляду особисті речі, іноземець заповнював на рецепції необхідні документи. Після виконання формальностей журналіст повернувся по речі, проте на місці їх не виявилось.

Зрозумівши, що став жертвою злочину, чоловік звернувся до міліції.

Працівники карного розшуку встановили особу чоловіка, який міг бути причетним до скоєння цього злочину, та невдовзі затримали його.

Затриманий у скоєному зізнався і повернув частину викраденого, іншу частину (кілька об’єктивів), за його словами, продав на радіоринку.