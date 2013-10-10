У Донецькій області правоохоронці викрили підпільну птахоферму

Співробітники відділу ветеринарної міліції Головного управління МВС у Донецькій області припинили діяльність великого незареєстрованого господарства з вирощування птиці.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю обласного главку міліції, до ветеринарного відділу надійшов сигнал із державної ветслужби про те, що на території Донецької області працює незареєстрована приватна ферма з вирощування птиці.

Як розповів начальник відділу ветеринарної міліції ГУ МВС області Євген Нікулін, у ході перевірки з`ясувалося, що робота на фермі ведеться в умовах повної антисанітарії - відходи забою не утилізуються належним чином, а розкидані по всій прилеглій території. Також вирощування кількох тисяч птахів на фермі, ймовірно, проходило без належної вакцинації, а забій проводився без контролю. При цьому, продавалося м`ясо через торгову мережу в обхід лабораторій і необхідних відповідних документів, що могло завдати шкоду здоров`ю споживачів продукції сумнівної якості, зазначив Нікулін.

Цього тижня власникам даної незареєстрованої ферми було вручено розпорядження про припинення діяльності господарства, а також відкрито кримінальне провадження за ст. 227 КК України (Випуск на ринок України небезпечної продукції). Ведеться досудове розслідування.