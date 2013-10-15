Аварійність на дорогах України зменшилася на 1,4% – МВС

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість автопригод із потерпілими зменшилася на 1,4 %, загиблих у ДТП осіб – на 12,7 %, травмованих – на 0,7 %.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це під час брифінгу повідомив начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України Сергій Будник.

«Зміни в тенденціях аварійності стали результатом послідовної роботи підрозділів Державтоінспекції з підвищення рівня безпеки на дорогах. З початку року ДАІ провела ряд організаційно-практичних та профілактичних заходів, що дозволили змінити ситуацію з аварійністю на краще, - зазначив Сергій Будник. - Зокрема, це весняне комісійне обстеження доріг, комплекси профілактичних заходів «Автобус», «Увага! Спецсигнал», «Пішохід», «Небезпечний вантаж», «Мотоцикліст», «Літні канікули, «Увага! Діти на дорозі!» та інші».

Окрім цього, для підвищення профілактичних заходів щодо дитячого травматизму, МВС спільно з МОН було розроблено навчально-методичний комплект, який допоможе викладачам ознайомити дітей із основами безпеки дорожнього руху. Наочні посібники були презентовані у серпні Міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком та Міністром освіти і науки України Дмитром Табачником.

За його словами, упродовж 9 місяців 2013 року на автодорогах держави зареєстровано 138 125 дорожньо-транспортних пригод, у тому числі 21 724 ДТП – із постраждалими.

За словами представника ЦБДР основні причини автопригод - перевищення безпечної швидкості руху (25,2%), порушення правил маневрування (21,5%), порушення правил проїзду перехресть (7,7%), недодержання дистанції (6,9%), керування транспортним засобом у стані сп’яніння (6,6%).

Завдяки заходам, що вживалися Державтоінспекцією у 2013 році забезпечено позитивну динаміку зниження не лише кількості дорожньо-транспортних пригод із постраждалими, але й загиблих та травмованих учасників дорожнього руху.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість автопригод із потерпілими зменшилася на 1,4%, загиблих у ДТП осіб – на 12,7%, травмованих – на 0,7%», - зазначив правоохоронець.

Також, за словами представника МВС вдалося зменшити й кількість дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх, а також тяжкість наслідків ДТП за їх участі. У 2013 році кількість загиблих в ДТП дітей зменшилась на 16,4%.