Захарченко зобов`язав підлеглих забезпечити порядок під час виборів

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко зобов`язав підлеглих забезпечити порядок під час проведення виборів до Верховної Ради у проблемних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у вступному слові на міжвідомчій колегії за підсумками діяльності органів внутрішніх справ протягом 9 місяців поточного року.

“Розпочинаються вибори у так званих проблемних округах, попереджаю керівників регіональних підрозділів, міліція діє виключно в рамках закону і є поза політикою. Громадяни повинні вільно реалізувати своє право на вибір”, - сказав Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п`яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.