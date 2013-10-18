Суд оштрафував власника покер-клубу на 170 тис. грн

Приморський районний суд Одеси оштрафував власника підпільного покер-клубу на 170 тис. грн. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У січні цього року працівники Управління по боротьбі з кіберзлочинністю Одещини припинили незаконну діяльність підпільного покер-клубу в одному з готельних комплексів Одеси.

Виявили даний факт міліціонери під час моніторингу соціальних Інтернет-мереж та форумів. Після цього було проведено низку слідчих заходів.

У ході санкціонованого обшуку працівники міліції спільно з представниками прокуратури області вилучили з клубу столи для гри в покер, рулетку, колоди карт, фішки та гроші в сумі понад сім тисяч гривень та шість тисяч доларів США, а також - мобільні телефони та чернетки з записами, що стосуються діяльності грального закладу.

Після ретельного та всебічного розслідування кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, обвинувальний акт було направлено в суд.

У судовому засіданні 27-річний обвинувачений свою провину у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив усі встановлені обставини справи та пояснив, що усвідомлював, що в Україні гральний бізнес заборонений, але при цьому продовжував працювати порушуючи закон.

Тож, суд, урахувавши ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, позитивні характеристики обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують покарання, - щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 170 000 грн, із конфіскацією грального обладнання.