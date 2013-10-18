ДАІ перевірить готовність пасажироперевізників до зими

Державтоінспекція впродовж місяця перевірятиме готовність пасажирського транспорту до експлуатації у зимовий період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, уточнивши, що комплекс профілактичних заходів «Перевізник зима – 2013» триватиме з 21 жовтня по 21 листопада.

У цей період будуть проведені перевірки підприємств-перевізників і суб`єктів господарювання на предмет виконання ними вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Особлива увага приділятиметься питанням підготовки автотранспорту до використання в осінньо-зимовий період, заміни шин на зимові, справності зовнішніх світлових приладів, обігріву стекол та салону, організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення щозмінного медичного огляду водіїв, підкреслили в ДАІ.

У ході заходів будуть проведені інструктажі з перевізниками та водіями щодо дотримання вимог законодавства у сфері пасажирських перевезень і особливостей експлуатації рухомого складу в осінньо-зимовий період.

Також здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням Правил дорожнього руху водіями автобусів, в першу чергу за дотриманням швидкісних режимів, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, керування водієм автобусом без ліцензійної картки, перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, відхилення від визначеного маршруту руху тощо.

Крім того, ДАІ посилить контроль за дотриманням вимог безпеки під час організації та здійснення перевезень дітей упродовж зими, зазначається в повідомленні.