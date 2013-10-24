На Вінниччині інспектори ДАІ врятували водія вантажівки

На Вінниччині співробітники Державтоінспекції врятували водія вантажного автомобіля.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники Державтоінспекції Теплицького району допомогли водієві КАМАЗу вибратися з пастки, в яку він потрапив з власної неуважності. Будь-якої миті вантажівка з 16-тонним вантажем могла впасти в урвище.

Як зазначається у повідомленні, водій вантажівки ввечері повіз зерно із села Шляхове Бершадського району до села Майдан Вінницького району. Щоб скоротити шлях, чоловік поїхав польовими дорогами та заблукав. Не знаючи дороги, він не помітив попереду крутого підйому та розгубившись не впорався з керуванням. Це призвело до того, що вантажівка почала котитися зі схилу. Водієві вдалося самотужки зупинити некеровану автівку, але зрушитися з місця він не зміг. Гальмівна труба могла лопнути, і машина опинилася б у прірві. Тоді водій зателефонував до працівників автомобільної інспекції.

На допомогу водієві виїхав старший інспектор відділу ДАІ Теплицького району Богдан Мирончик.

«Багато часу було витрачено на встановлення місця де була машина,- розповідає капітан міліції, - ми їздили польовими дорогами та знайти водія вдалося лише о четвертій ранку поблизу села Косаківка. Туди викликали трактор та витягнули вантажівку із пастки».

Врятований водій та його родина висловили щиру подяку співробітникам ВДАІ Теплицького району та особисто старшому інспектору Богдану Мирончику.