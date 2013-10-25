Бійці „Беркуту” врятувати медиків швидкої від озброєного хулігана

У Харкові бійці "Беркуту" врятували медиків швидкої від озброєного хулігана.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, це був звичайний виклик, яких за день до диспетчера «103» надходять сотні. Близько 20-ої години до швидкої зателефонували перехожі, які побачили по вулиці Героїв Праці чоловіка, що лежав на землі. Люди вирішили, що йому стало зле та попросили лікарів надати йому допомогу. Та коли бригада швидкої приїхала за вказаною адресою виявилося, що цей випадок не зовсім звичайний. Чоловік поводився дуже дивно, і не міг пояснити медикам, що з ним сталося. Крім того, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Лікарі попросили його пройти до машини швидкої для отримання медичної допомоги та подальшої госпіталізації. Той погодився, але згодом в дорозі ситуація прийняла зовсім несподіваний поворот. Чоловік став поводитися неадекватно, почав лаяти лікарів нецензурними словами і пообіцяв порізати їх «на шматки». Як доказ своїх намірів він продемонстрував переляканим медикам ніж, який був схований у нього в кишені.

Водій швидкої був змушений зупинити автомобіль і весь персонал вистрибнув із авто. Лікарі терміново зателефонували до міліції. Оператор «102» миттєво оцінив екстремальну ситуацію та одразу направив на місце події слідчо-оперативну групу Московського райвідділу міліції та наряд бійців спецпідрозділу «Беркут», що патрулювали цей район.

А тим часом чоловік продовжував свої погрози та розмахував ножем перед лікарями доки на місце події не прибули правоохоронці.

- По рації нам надійшов виклик про небезпечну ситуацію, в яку потрапили лікарі бригади швидкої невідкладної допомоги, - розповів міліціонер БМОП «Беркут» прапорщик міліції Сергій Шоптенко. – Наш наряд як раз знаходився неподалік, тому ми терміново вирушили рятувати медиків. Чоловік тримав в руці ніж, знаходився в неадекватному стані, тому нам прийшлося роззброїти його та доставити до райвідділу міліції.

Правоохоронцями зібрані первинні матеріали, наразі за вказаним фактом проводиться подальша перевірка.