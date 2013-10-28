На Херсонщині таксист застрелив клієнта

У місті Нова Каховка, недалеко від автовокзалу, під час неприязних стосунків між двома чоловіками сталася бійка. 43-річний таксист застрелив 22-річного хлопця, бо сильно образився на його слова.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МАС України.

Конфлікт розпочався зранку. Хлопець, який вже перебував у стані алкогольного сп’яніння, попросив таксиста підвезти його до Берислава. По дорозі до місця призначення пасажир попросив зупинитися біля магазину, та позичити йому грошей. Таксист запитав, як пасажир без грошей збирається розраховуватись за поїздку. Хлопець завірив його, що розрахується. Почалась сварка, після якої водій залишив пасажира по дорозі до Берислава і поїхав назад.

Увечері цього ж дня чоловіки випадково зустрілися в районі Новокаховського автовокзалу. 22-річний хлопець почав ображати таксиста, але той просив, щоб хлопець його не провокував. Словесна сварка переросла у бійку, під час якої таксист дістав пістолет і зробив 4 постріли. Коли він зрозумів, що хлопець мертвий, то разом із двома своїми знайомими вирішили відвезти його до дому, щоб скрити скоєний злочин. Проте коли померлого хлопця привезли додому, близькі потерпілого одразу ж викликали швидку допомогу та міліцію.

Після проведення експертизи було встановлено, що смерть молодика настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням легеневої артерії.

Після затримання чоловік заявив правоохоронцям, що не подумав, що може вбити людину тренувальним пістолетом.

За словами начальника Новокаховського міськвідділу міліції Володимира Калашника, нині триває слідство. 43-річному чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Також слідством вирішується питання про притягнення ще двох осіб до кримінальної відповідальності.