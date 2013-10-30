На Вінниччині невідомі стріляли у фермера

У Жмеринському районі Вінницької області невідомі завдали вогнепальних поранень фермеру.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 29 жовтня близько 20-ї години вечора двоє невідомих зайшли на територію господарства в Жмеринському районі та здійснили декілька пострілів по фермеру. 43-річний чоловік з вогнепальними пораненнями зумів на власному автомобілі втекти від нападників та повідомити в міліцію про злочин.

Потерпілого госпіталізували до районної лікарні.

За фактом замаху на вбивство відповідно до ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України відкрито кримінальне провадження. Наразі міліція проводить слідчо-розшукові заходи із встановлення та затримання причетних до злочину осіб. Встановлюється зброя, з якої здійснювалися постріли.

Створено посилену слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників міліції, яка відпрацьовує декілька версій скоєного, з’ясовуються мотиви нападу, йдеться в повідомленні.