Правоохоронці викрили банду, яка обкрадала онкохворих дітей

Працівники Управління по боротьбі з кіберзлочинністю Харківщини викрили міжрегіональну злочинну групу у складі 5-ти осіб, які обікрали онкохворих дітей на 360 тисяч гривень. Правоохоронцями доведено причетність їх до 40 епізодів вчинення злочинів. Неабияку допомогу міліції надала служба безпеки «Приватбанку».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Підозрювані впродовж 2012-го та декількох місяців 2013 років заволоділи грошима, що призначалися на лікування онкохворих дітей: мешканців Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької, Сумської областей та АР Крим.

Ще в минулому році до Головного управління МВС України в Харківській області почали надходити звернення громадян із заявами щодо несанкціонованого зняття коштів з їх банківських рахунків. Вказані грошові суми були перераховані меценатами на лікування онкохворих дітей.

Для розкриття зухвалого злочину, який викликав у суспільстві значний резонанс, було створено слідчо-оперативну групу у складі досвідчених правоохоронців, в тому числі, фахівців Управління по боротьбі з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

Ними було встановлено, що підозрювані за оголошеннями в мережі Інтернет отримували особисті дані осіб, які збирали кошти на лікування дітей, після чого шляхом компрометації виготовляли дублікати сім-карток з номерами мобільних телефонів потерпілих, які були визначені як основні фінансові номери для керування їх особистими рахунками в «Приватбанку».

У подальшому з використанням системи електронних переказів вказаного банку за допомогою телефону шахраї представлялись від імені потерпілих та повідомляли оператору їх особисті дані і таким чином здійснювали незаконні перекази коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших підшуканих ними осіб. Згодом зловмисники переводили їх у готівку та отримували гроші в банкоматах міста Харкова.

«Слідством встановлено, що злочинну схему розробили та здійснювали троє засуджених громадян, які на той час знаходились за гратами, – розповідає заступник начальника ГУМВС України в Харківській області – начальник кримінальної міліції полковник міліції Ігор Сенчук. – На волі в них були свої спільники, що допомагали їм «провертати» незаконні операції з чужими грошима - двоє раніше засуджених харків’ян. На сьогоднішній день доведено причетність цих осіб до вчинення не менш 40 епізодів шахрайств з використанням електронно-обчислювальної техніки. Активну допомогу у виявленні та викритті злочинної діяльності зловмисників надавали міліціонерам працівники прокуратури та служби безпеки «Приватбанку».

Наразі підозрюваним повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень в складі організованої злочинної групи, передбачених ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст.190 (шахрайство), ч. 2 ст.185 (крадіжка), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Піл час розслідування даного кримінального провадження 4 онкохворих померли із-за нестачі грошових коштів на лікування, викрадених учасниками даної організованої злочинної групи.

Зловмисники заарештовані та знаходяться в Харківському СІЗО №27, за вчинення таких злочинів законодавством передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.