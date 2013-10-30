У Львові припинено діяльність мережі підпільних покерних клубів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці припинили діяльність одразу двох Львівських покерних клубів, які працювали з порушеннями вимог згідно Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

У закладах, які функціонували в обласному центрі під виглядом клубів спортивного покеру, надавались послуги у сфері організації азартних ігор з метою отримання прибутку.

«Оперативниками вилучено майже з десяток столів для гри у покер, більше двох десятків системних блоків. Разом із гральним обладнанням вилучено ігрові фішки номінальною вартістю більш як 2 мільйони гривень, а також грошові готівкові кошти, які були виручені від організації азартних ігор», - повідомив заступник начальника відділу Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області підполковник міліції Михайло Тесля.

Діяльність закладу ретельно конспірувалась. Коло клієнтів обмежене, відвідувачі допускались до азартних ігор лише за попередньою домовленістю із персоналом закладу.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України (Зайняття гральним бізнесом).

